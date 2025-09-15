Kara Yollarında Çalışma ve Trafik Uyarısı: Güncel Yol Durumu

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu: TEM, Anadolu, Niğde-Pozantı, Konya-Ereğli ve diğer yollarında bakım-onarım çalışmaları ve kontrollü geçişler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 08:20
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 08:20
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği duyuruldu.

Güncel çalışılan kesimler

TEM Otoyolu'nun Gebze-Dilovası kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy kavşağında Osmangazi Köprüsü'nden geliş ve Ankara istikametine çıkış kolu trafiğe kapatıldı. Sürücüler, İstanbul yönünde devam ederek TEM Otoyolu Gebze kavşağından D-100 Devlet Yolu'na girebiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti 6-9. kilometrelerindeki Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde derz değişimi yapılacağından bu kesimde sağdan iki şerit araç trafiğine kapatılarak ulaşım, aynı istikametten diğer şeritten sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle ulaşım, Adana istikametine doğru kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-13. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 0-4. kilometrelerindeki yol çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor; bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ordu-Fatsa yolunun 17-11. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun sağ tarafından iki yönlü sağlanıyor.

Alanya-Gazipaşa-5. Bölge hududu yolunun 3-5. kilometrelerinde kavşak yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Bu bölümde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Pertek-Çemişgezek yolunun 41-44. kilometrelerinde yapım ve Gemlik-Kumlu yolunun 14. kilometresinde taş duvar yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sürücüler, işaret ve işaretçilere uyarak, hızlarını düşürerek ve gerekli tedbirleri alarak seyahat etmelidir.

