Kara Yollarında Çalışmalar ve Trafige Etkileri: Güncel Durum

Kara Yollarındaki Güncel Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde, sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması gerektiği belirtildi.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Önemli Uyarı

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu’nun 14-15. kilometrelerindeki şev destekleme çalışmaları nedeniyle 13.00-15.00 saatlerinde kontrollü patlama yapılacak. Bu nedenle, ulaşım Aydın-Denizli istikametinde kontrollü olarak sağlanacaktır.

Osmangazi Köprüsü'nde Derz Çalışmaları

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’ndaki Osmangazi Köprüsü’nde gerçekleştirilen derz çalışmaları nedeniyle ulaşım, çalışma programına göre tek veya çift şeritten sürdürülmektedir.

TAG Otoyolu Üstyapı Yenileme Çalışmaları

TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında bulunan 6-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla bant aktarımı yapılmakta ve ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam edilmektedir.

Ankara-Kahramankazan Yolunda Yol Yapım Çalışmaları

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştirilmektedir.

Kırşehir-Kırıkkale Yolunda Ulaşım Kontrolleri

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin verilmektedir.

Demir Yolu Köprüsü ve Antalya Yolundaki Çalışmalar

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerindeki demir yolu köprüsü yapım çalışmaları ile Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-90. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı Yolunda Çalışmalar

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü sağlanmaktadır.

Şanlıurfa Yolunda Kontroller

Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülmektedir.

Trabzon-Rize Yolunda Trafik Düzenlemesi

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi, elektrik sistemi bakım-onarım çalışması nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu saatlerde ulaşım, aynı istikamette bulunan üst bağlantı yollarından gerçekleştirilecektir.