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Kara Yollarında Devam Eden Bakım ve Onarım Çalışmaları

Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor; sürücülerden dikkatli olmaları isteniyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 08:24
Kara Yollarında Devam Eden Bakım ve Onarım Çalışmaları

Kara Yollarındaki Durum Güncellemesi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte sürücülerden, yolların bulunduğu kesimlerde hızlarını azaltmaları ve trafik işaretçilerine uymaları bekleniyor.

Otoyol Çalışmaları Devam Ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde Gebze Ücret Toplama İstasyonu'nun Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı. Bu nedenle sürücüler, Gebze gişelerinden otoyola giriş yapamayacak ve D-100 güzergahını kullanarak alternatif yollara yönlendirilecek. Otoyoldan çıkışlar ise servis yolundan kontrollü olarak gerçekleştirilecektir.

Abant-Kaynaşlı Kavşaklarında Değişiklikler

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları İstanbul istikametinde, tünel portal yapısı uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam etmektedir. Bu bağlamda sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan otoyola tekrar giriş yapabilecekler.

İzmir-Aydın Otoyolu ve Diğer Yollar

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometreleri İzmir-Aydın istikametinde Belevi viyadüğündeki genleşme derzlerinin bakım ve onarımı nedeni ile trafiğe kapatıldı. Bu alanda ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülecek.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nda 3-7. kilometreler ile O-21/29 yolunun 0-2. kilometrelerinde derz çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara istikametinde iki yönlü olarak devam ediyor. Ayrıca, Samsun-Ordu yolunun 63-83. kilometrelerinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Diğer Önemli Çalışmalar

Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerinde yapılan çalışmalar dolayısıyla ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Artvin-Şavşat-Ardahan yolu ise 0-45. kilometreler arasında şev temizliği yapılması sebebiyle kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılacak ve ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

Antalya il sınırı-Akseki-İbradı ayrımında, 32. kilometrede patlatmalı kazı çalışmaları yapılacak ve bu nedenle yol 10:00-17:00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Alternatif yol olarak Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı kullanılabilecek.

Son olarak, Karapınar-Besci yolunun 71-74. kilometreleri ve Çaycuma-Perşembe yolunun 0-7. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları yapılıyor. Sürücülerden, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri rica edilmektedir.

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