Kara Yollarında Devam Eden Çalışmalar ve Trafik Durumu

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Bu aşamada, sürücülerden yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları bekleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kedi yolu söküm çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, her gün 22.00-06.00 saatleri arasında Edirne istikametindeki sağdan iki şerit trafiğe kapatılacak.

İzmir Çevre Otoyolu’nda Aydınlatma Çalışmaları

İzmir Çevre Otoyolu'nda, Bornova Viyadüğü ile İzeltaş Köprüsü arasında orta refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle, 23.00-05.00 saatleri arasında her iki yönlü sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacak, ulaşım sağ şeritlerden devam edecek.

Anadolu Otoyolu'nda Üstyapı Onarımları

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu ve Yeniçağa kavşakları arasındaki 20-22. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

TAG Otoyolu’ndaki Yapım Çalışmaları

TAG Otoyolu'nda Gaziantep Batı ile Narlı kavşakları arasındaki 1-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılmakta ve ulaşım kontrollü olarak devam etmektedir.

Diğer Yol Çalışmaları

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülmektedir. Ayrıca, Söğüt-Korkuteli yolunun 11-33, Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolunun 40-45, ve Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 27-39. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları devam etmekte. Sürücülerden trafik işaret ve tabelalarına dikkat etmeleri isteniyor.

Ek olarak, Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak izin verilmektedir. Arpalı-Salmankaş ayrımı-Bayburt-Gümüşhane il sınırı yolunun 8. kilometresindeki Şehit Hamit Şahin Tüneli'nde, 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaktadır.