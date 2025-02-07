Kara Yollarında Durum Güncellemesi: Trafik Çalışmaları ve Yönlendirmeler

Kara Yollarında Yoğun Çalışmalar Sürüyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerden yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları isteniyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yol durumu bültenine göre, belirtilen kesimlerde trafiğin akışı zaman zaman kontrol altına alınıyor.

Önemli Projelerde Trafik Düzenlemeleri

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda Muallimköy-Altınova kavşakları arasında, Osmangazi Köprüsü üzerindeki derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 15 Mart tarihine kadar İzmir ve İstanbul yönlerinde bazı şeritler kapatıldı. Ulaşım şu anda tek ya da iki şeritten sağlanıyor.

İzmir Aydın Otoyolu'nun 92-96. kilometrelerinde (Aydın-İzmir istikameti) yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı karşı yönden gidiş-geliş şeklinde düzenlenmiş durumda.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda ise İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Hatay istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Yol Kapatmaları ve Yönlendirmeler

Ankara-Kahramankazan yolunun 45. kilometresinde Akıncılar Köprülü Kavşağındaki çalışmalar nedeniyle kavşak kolları trafiğe kapatıldı. Ankara yönünden gelen sürücüler, Otoyol ve TUSAŞ yönüne gidebilmek için Veterinerlik Köprülü Kavşağı veya Bitik Alt Geçidi'ni, Kahramankazan yönünden gelenler ise Saray, Keresteciler veya Susuz kavşaklarını kullanmak zorunda.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerinde yapılan çalışmalardan dolayı ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane-Trabzon yolunun 41. kilometresindeki Başar Tüneli'nde devam eden derz yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, Gümüşhane-Trabzon yönünde tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor. Ayrıca Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde ise sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

Son olarak, İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü yapılırken, Ordu-Fatsa yolunun 25-30. kilometrelerinde de bakım çalışmaları gerçekleştirilmektedir.