Kara Yollarında Güncel Durum: Bakım ve Onarım Çalışmaları

Kara yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve trafik işaretlerine uyması yenilikle bildiriliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı yol durumu bültenine göre, son durum şu şekilde:

Akyazı Kavşağı ve Otoyol Giriş Çıkışları

Akyazı Kavşağı ayrımı ve katılım kollarında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle D-100 devlet yolundan otoyola girişler ve çıkışlar 6 Aralık'a kadar kapalı.

Aydın-Denizli Otoyolu

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde gerçekleşen şev çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı olup, trafik akışı orta ve sol şeritlerden sağlanmaktadır.

Samsun-Ordu Yolu

Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Ankara Çevre Otoyolu

Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya-Samsun kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü ve diğer istikametten iki yönlü devam etmektedir.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu

Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılmış, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştirilmektedir.

Söğüt-Seydikemer Yolu

Söğüt-Seydikemer yolunun 9-11. kilometrelerinde (Sarıyer mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uyum sağlamaları önemle vurgulanıyor.

TAG Otoyolu

Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Trabzon-Rize Yolu

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi'nde sistemlerin bakım çalışmaları sırasında 21.00-06.00 saatlerinde alt geçit kapatılarak alternatif geçit üstü bağlantı yollarına yönlendirilmektedir.

Belören-Hadim Yolu

Belören-Hadim yolunun 0-7. kilometrelerinde gerçekleştirilen yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü şekilde sürdürülmektedir.

Yozgat-Boğazkale Yolu

Yozgat-Boğazkale yolunun 2-7. kilometrelerindeki hendek ve bordür çalışmaları gereği şerit daraltması yapılmış, ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.

Sonuç olarak, kara yollarında gerçekleşen bu yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin dikkatli olmasını, trafik işaretlerine uymasını ve seferlerinde gerekli önlemleri almasını öneriyoruz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.