Kara Yollarında Güncel Durum Bilgisi

Kara Yollarındaki Çalışmaların Detayları

Kara yolları üzerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, belirli bölgelerde sürücülerden yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri bekleniyor.

Önemli Yollar Üzerindeki Güncellemeler

Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kesimlerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılmakta. Bu nedenle İstanbul yönündeki trafikte kesintiler yaşanacak ve sürücüler alternatif güzergahları kullanmak zorunda kalacak.

İzmir Çevre Otoyolu 0-1. kilometrelerinde, bağlantı kolundaki genleşme derzi onarımı nedeniyle ulaşım Altınyol üzerinden gerçekleştirilecektir.

Ankara Çevre Otoyolu üzerindeki Kıbrısköy Kavşağı'nda, Mamak-Kıbrısköy bağlantısını sağlayan üst geçit köprüsünde yapılan çalışmalar nedeniyle Gölbaşı istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından, sürücüler diğer şeritleri kullanmak zorunda kalacaklar.

Ayrıca, Ankara-Niğde Otoyolu'nda Kırşehir bağlantı yolu istikametindeki çalışmalardan dolayı bir şerit kapanmıştır ve ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam etmektedir.

Samsun-Ankara yolu 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle kontrollü ulaşım sağlanmaktadır. Trabzon-Rize yolunun 33. kilometresinde, Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi'nde yaya üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülmektedir.

Çeltikçi-Antalya yolunda 27-32. kilometrelerinde yapım faaliyetleri nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunda ise 20-25. kilometreler arasında yapılan çalışmalar nedeniyle Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü geçiş sağlanmaktadır.

Ereğli-Devrek yolunun 0-12. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle kontrollü trafik düzeni uygulanmaktadır. Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolunda ise 40-45. kilometreler arasında yapılan asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri önemlidir.

Kısa süreli trafiğin yoğunlaşmaması açısından sürücülerin bu noktalarda dikkatli olması ve belirtilen yönlendirmelere uyması bekleniyor.