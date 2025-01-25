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Kara Yollarında Güncel Durum: Çalışmalar ve Uyarılar

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 09:08
Kara Yollarında Güncel Durum: Çalışmalar ve Uyarılar

Kara Yollarında Çalışmalar Sürüyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları büyük önem taşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli bölgelerdeki yollar hakkında önemli bilgileri paylaştı.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Çalışma

Bugün ve yarın Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacak. Bu alanda yalnızca Aydın istikametinden kontrollü ulaşım sağlanacak.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda Hatay İstikameti Kapalı

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Hatay istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilmektedir.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Dikkat Gerektiriyor

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerinde, TEKNOSAB kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İzmir ve İstanbul istikametlerinde sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Antalya-Serik-Manavgat Yolu Üzerinde Çalışmalar

Antalya-Serik-Manavgat yolunun 16-17. kilometrelerinde, Boğazkent köprülü kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Alanya-Antalya istikametinden iki yönlü sürdürülmektedir.

Diğer Önemli Yol Durumları

Hasdal-Subaşı yolunda fiber optik kablo tesis edilmesi ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekmektedir. Kayseri-Niğde yolunun 35-37. kilometrelerinde de Gümüşler kavşağındaki yapım çalışmalarından dolayı ulaşım yan yollardan sağlanmaktadır.

Öte yandan, Ankara-Kırıkkale yolunun 14-17. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştirilmektedir. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerinde ise kavşak düzenleme çalışmaları kapsamında ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Malatya-Gölbaşı yolunda da yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanırken, Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü araç alt geçidindeki bakım onarım çalışmaları sebebiyle her iki yöndeki geçitler 23 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında, 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacaktır. Bu bölgede ulaşım aynı istikametteki üst bağlantı yollarından sağlanacak.

Kısa süre içinde ulaşım güvenliğinin sağlanması ve trafik akışının düzenlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar nedeniyle sürücülerimizin dikkatli olmaları büyük önem arzetmektedir.

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