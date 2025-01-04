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Kara Yollarında Güncel Durum: Çalışmalara Dikkat!

Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde trafik kontrollü sağlanıyor. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 04.01.2025 08:37
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 08:37
Kara Yollarında Güncel Durum: Çalışmalara Dikkat!

Kara Yollarında Durum Raporu

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Bu süreçte yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması büyük önem taşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, pek çok bölgede sürücüler dikkatli olmalı.

Aydın-Denizli Otoyolu

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Köşk-Yenipazar kavşakları 14-15. kilometrelerinde, şev destekleme çalışması nedeniyle 6 Ocak'a kadar 12.00-13.00 saatleri arasında Aydın ve Denizli istikametlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Sakarya-Bozüyük Yolu

Sakarya-Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerinde ise üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak devam ediyor.

Konya-Afyonkarahisar Yolu

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi), çevre yolundaki köprülü kavşak yapımı nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Karakeçili-Kulu Yolu

Karakeçili-Kulu yolunun 36-41. kilometrelerindeki yapım çalışmalarından dolayı Kulu-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Adapazarı-Kaynarca Yolu

Adapazarı-Kaynarca yolunun 12-15. kilometrelerinde ise üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten devam etmektedir.

Kayseri-Pınarbaşı Yolu

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışması yüzünden şerit daraltması uygulanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara Yolu

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler Ankara-Kahramankazan istikametinde servis yoluna yönlendiriliyor.

Zonguldak-Devrek Ayrımı-Çaycuma-Bartın Yolu

Zonguldak-Devrek ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 20-21. kilometrelerinde Ecekler Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan Yolu

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım iki yönlü olarak bölünmüş yolun bir kısmından devam ediyor.

Trabzon-Maçka Yolu

Trabzon-Maçka yolunun 5-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Sürücüler, bu bilgileri göz önünde bulundurarak, seyahatlerini planlamalı ve güvenlik önlemlerine mutlaka uymalıdır.

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