Kara Yollarında Güncel Durum: Çalışmalara Dikkat!

Kara Yollarında Çalışmalar Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürerken, sürücülerin yavaş ilerlemeleri ve trafik işaretlerine uymaları büyük önem taşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre bazı yollarında devam eden çalışmalarla ilgili detaylar aşağıda belirtilmiştir.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu

Otoyolun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 7-15. kilometrelerinde TEKNOSAB kavşağı yapım çalışmaları sürüyor. Sürücüler, trafik işaretlerine dikkat etmelidir.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu

Bu yolun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Hatay istikameti trafiğe kapatılmış, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanmaktadır.

Tekirdağ-Büyükçekmece Yolu

Yolda, 24-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor, bu sebeple Tekirdağ istikameti trafiğe kapatılmıştır; ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Denizli-Serinhisar Yolu

Yolun 30-33. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale Yolu

Bu yolun 25-27. kilometrelerinde yapılan yol çalışmaları sebebiyle ulaşım, Ankara-Kırıkkale istikametinde servis yolunda bir şeritten, Kırıkkale-Ankara istikametinde ise iki şeritten kontrollü sürdürülmektedir.

Kırşehir-Kırıkkale Yolu

69-72. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, servis yolundan sağlanmaktadır.

Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu

42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam etmektedir.

Kumluca-Kemer-Antalya Yolu

87-90. kilometrelerinde farklı seviyeli köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri önemlidir.

Diyarbakır-Silvan Yolu

60-62. kilometrelerinde yapılan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanmaktadır.

Trabzon-Maçka Yolu

5-25. kilometrelerinde fibert optik kablo döşeme çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

Sürücülerin bu bilgilere dikkat ederek, güvenli bir yolculuk yapmaları önemlidir.