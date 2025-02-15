Kara Yollarında Güncel Durum: Onarım ve Bakım Çalışmaları Sürüyor

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, sürücülerin bu kesimlerde yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması büyük önem taşıyor.

Çalışmaların Sürüldüğü Kesimler

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda Muallimköy-Altınova kavşaklarında, Osmangazi Köprüsü’ndeki derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bazı şeritler trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde servis yollarından sürdürülmekte.

Denizli-Serinhisar yolunun 30-33. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerinde yapılan çalışmalara bağlı olarak ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Didim ayrımı-Milas yolunun 14-18 ve Manavgat-Alanya yolunun 6-10. kilometrelerindeki çalışmalarda ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam etmekte.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi’nde gerçekleştirilen elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle, her iki yöndeki araç alt geçitleri 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak; bu saatlerde ulaşım, aynı istikametteki üst bağlantı yollarından yapılacaktır.