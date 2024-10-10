Kara Yollarında Güncel Durum Raporu

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Kara yollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin hızlarını düşürmesi ve trafik işaretleri ile işaretçilerine dikkat etmesi önem arz etmektedir.

TAG Otoyolu'ndaki Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, TAG Otoyolu'ndaki Adana Doğu-Misis kavşakları arasında, 9-13. kilometrelikte üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin verilmektedir.

Düzce-Bolu Yolu'nda Durum

Düzce-Bolu yolunun 10-11. kilometrelerinde taş duvar yapım ve platform düzenleme çalışmaları nedeniyle Düzce-Bolu yönü trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü yönlendirilmiştir.

Didim Ayrımı-Milas Yolunda Yenileme Çalışmaları

Didim ayrımı-Milas yolunun 7-9. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla, ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı Yolu

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü olarak devam etmektedir.

Sakarya-Bilecik Yolunda Yapım Çalışmaları

Sakarya-Bilecik yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bilecik yönü trafiğe kapatılmış, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Burdur-Antalya Yolunda Genişletme Çalışmaları

Burdur-Antalya yolunun 17-18. kilometrelerinde gerçekleştirilen genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önemlidir.

Yozgat-Alaca Yolunda Yapım Çalışması

Yozgat-Alaca yolunun 5-11. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Heyelan Sonrası Ereğli Yolu

Düzce-Zonguldak il sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 16-17. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle Ereğli istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Diyarbakır-Elazığ Yolunda Durum

Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Trabzon-Gümüşhane Yolunda Tünel Bakımı

Trabzon-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nde yangın söndürme sistemi test çalışmaları yapılacaktır. Bu nedenle, bugün saat 12.00-17.00 arasında tünel trafiğe kapatılarak ulaşım eski Zigana yolu üzerinden gerçekleştirilecektir.