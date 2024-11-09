Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik Düzenlemeleri ve Uyarılar

Kara Yollarında Durum Güncellemeleri

Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları süregeldikçe gitmekte olan sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları büyük önem taşımaktadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü Uyardı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya-Samsun kavşakları, 0-5. kilometrelerinde üst geçit köprüsü ikileme çalışması nedeniyle bugünden itibaren trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım diğer istikametten iki şerit Çankaya ve iki şerit Samsun istikameti olmak üzere çift yönlü ve kontrollü sağlanacaktır.

Aydın-Denizli Yolunda Kapatma

Aydın-Denizli yolu'nun 20-21. kilometrelerinde Kumkısık Kavşak Köprüsü ve Menderes otoyol çalışması nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı Aydın-Denizli istikameti trafiğe kapatıldı. Denizli yönünden akan trafik, çevre yoluna yönlendirilmektedir.

Diğer Yol Çalışmaları ve Kapatmalar

Osmaniye-Gaziantep yolunun 4-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı ve ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sürdürülecektir.

Tirebolu-Doğankent yolunun 19-21. kilometrelerinde yol şevi temizlik çalışması yapılacak ve bu nedenle bugünden itibaren kısa sürelerle ulaşıma kapatılacak, ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecektir.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde menfez yapım çalışması dolayısıyla Bolu-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecektir.

Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16. kilometrelerinde Ortaköy Çevre Yolu yapımı ve 20-25. kilometrelerinde (Seksenuşağı köyü-Yıldırımlar köyü arasındaki kesim) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak izlenecektir.

Antalya-Burdur yolunun 37-38. kilometrelerinde tırmanma şeridindeki oturma nedeniyle şerit daraltması yapılacaktır.

Simav-Uşak yolunun 50-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Gediz-Simav istikameti trafiğe kapatılmış; ulaşım Simav-Gediz istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması sebebiyle şerit daraltması yapılmakta olup, Bingöl-Solhan yolunun 32-40. kilometrelerinde de üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam etmektedir.