Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik Tüm Ülke Genelinde Etkileniyor

Kara Yollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürerken sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları büyük önem taşıyor.

Önemli Güzergahlardaki Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 79-85. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım, Edirne istikametinden iki yönlü olarak devam etmektedir.

Ayrıca, İzmir-Aydın Otoyolu'nda Aydın Güney Kavşağı'nda, Aydın-Muğla devlet yolundan çevre yoluna bağlantıyı sağlayan kollar da üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım Aydın şehir merkezinden sağlanmaktadır.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda ise, İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Hatay istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Diğer yandan, Ayancık-Sinop yolunun 11-12. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten gerçekleştirilmektedir. Pamukyazı-Torbalı yolu'ndaki 11-14. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde devam etmektedir.

Elmalı-Finike yolu, 25-26. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları sebebiyle 10:00-17:00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacaktır.

Kapanan Yollar ve Alternatif Rotalar

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 70-74. kilometrelerinde, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüp trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım, Ilgaz Dağı yolundan sürdürülmektedir.

Son olarak, Batman-Kurtalan-Siirt yolu'nda 19-20. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometreleri arasında ise 10 tünel ve güzergahlarında drenaj sistemleri temizlik çalışmaları kapsamında 10-14 Mart tarihleri arasında 08:00-17:30 saatlerinde ulaşım tek şeritten sürdürülmektedir.