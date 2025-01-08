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Kara Yollarında Güncel Durum: Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 08:40
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 08:40
Kara Yollarında Güncel Durum: Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Belirtilen kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması büyük önem taşıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Bakım Çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM İzmit-Akmeşe kavşakları güney taşıma yolunda bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılıyor. Bu süreçte trafik akışı, kuzey taşıma yolundan (Ankara-İstanbul istikametinde) iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Ankara Çevre Otoyolu'nda Kavşak Çalışması

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul istikametinde kavşak çalışması nedeniyle ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Aydın-Denizli Otoyolu Üstyapı Çalışmaları

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 12. kilometresinde gerçekleştirilen üstyapı çalışması dolayısıyla, saat 17.00'ye kadar sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeritlerinden kontrollü bir ulaşım sağlanacaktır.

Rize-Çayeli-Pazar Yolunda Elektrik ve Elektronik Sistemleri Bakımı

Rize-Çayeli-Pazar yolunun 43-50. kilometrelerinde, Çayeli-Pazar yönündeki tünellerde elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla, saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam edecektir.

Yeşilkent Kavşağı'nda Düzenleme Çalışmaları

Samsun çevre yolunda, Ankara, Ordu, Sinop yol ayrımındaki Yeşilkent Kavşağı'nda düzenleme çalışmaları nedeniyle, Ankara istikametinden Sinop yönüne gidecek sürücülerin Otogar Kavşağı'nı kullanmaları gerekmektedir.

Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı'nda Yapım Çalışmaları

Fethiye-Söğüt-Seydikemer yolunun 6. kilometresinde, Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı tek şeritten gidiş-geliş şeklinde sağlanmaktadır.

Aydıncık-Anamur Yolunda Çalışmalar

Aydıncık-Anamur yolunun 33-43. kilometrelerinde Sarıyar-1, Sarıyar-2, T-6, T-7 ve T-8 tüplerindeki çalışmalardan dolayı ulaşım kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Refahiye-İliç Yolunda Yapım Çalışmaları

Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Diyarbakır-Silvan Ayrımı-Hani Yolunda Ulaşım

Diyarbakır-Silvan ayrımı-Hani yolunun 52-53. kilometrelerinde ulaşım servis yolundan devam etmektedir.

Bitlis-Mutki İl Yolunda Heyelan Çalışmaları

Bitlis-Mutki il yolunun 15-17. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.

Yolculuk yapacak sürücülerin belirtilen noktalarda dikkatli olmaları öneriliyor.

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