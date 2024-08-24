Kara Yollarında Güncel Durum ve Çalışmalar

Kara Yollarında Durum Gelişmeleri

Kara yollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları gerektiği bildirildi.

Yol Çalışmaları ve Yönlendirmeler

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı yol durumu raporuna göre; Anadolu Otoyolu'nda yer alan Bolu Dağı geçişindeki Abant-Kaynaşlı kavşakları, İstanbul istikametinde tünel portal yapısı uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar nedeniyle sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor ve Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Kapalı Yollar ve Alt Yollar

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 45-46. kilometreleri (Akıncılar Köprülü Kavşağı) boyunca bölünmüş yol her iki yönüyle trafiğe kapatıldı, ulaşım servis yollarından kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Ayrıca kavşağın sağ kolunun kapatılması sebebiyle Ankara yönünden gelen araçların bir sonraki Veteriner Köprülü Kavşağı’ndan dönüş yapmaları gerekmekte.

TAG Otoyolu’nda Çalışmalar

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda Bahçe-Nurdağı kavşaklarının 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinin trafiğe kapatıldığı bilgisi verildi. Ulaşım, Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.

TAG Otoyolu’nun 1-2. kilometrelerinde yapılan derz çalışmaları dolayısıyla Ulukışla-Aksaray yönü kapatılırken, Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü ulaşım sağlanıyor.

Diğer Yol Çalışmaları

Samsun-Ordu yolunun 63-83. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde de bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu’nda Ankara Caddesi'nin Çiğli istikametinde 0-1. kilometreler arasında yapılan genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla 26 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında yol araç trafiğine kapatılacak ve ulaşım Altınyol'dan gerçekleştirilecektir.

TAG Otoyolu’nda Osmaniye Batı-Toprakkale kavşakları arasındaki 0-1. kilometrelerde de üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü ulaşım sürdürülmektedir.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun İnegöl-Bozüyük istikametinin 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle bu yol da trafiğe kapatılarak İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü olarak ulaşım sağlanıyor.

Ayrıca, Karaman-Ermenek yolunun 62-76. ve 82-93.kilometrelerinde, Dinar-Dazkırı Çardak yolunun ise 40-45. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.