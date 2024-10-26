Kara Yollarında Güncel Durum ve Çalışmalar

Kara Yolları Çalışmaları Hakkında Bilgi

Kara yollarının inşaat, bakım ve onarım işlemleri devam eden alanlarında sürücülerden yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine riayet etmeleri bekleniyor.

Güncel Çalışmalar ve Trafik Bilgileri

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu raporuna göre, TEM Otoyolu üzerindeki Saray-Çorlu kavşaklarında, 132-134. kilometre aralığında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne yönü trafiğe kapatıldı. Bu bölgedeki ulaşım ise İstanbul istikameti üzerinden gidiş-geliş olarak sağlanmakta.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda, Soma-Kırkağaç kavşaklarında O-5/20 17-22 kilometreleri arasında bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışma programına göre öncelikle İzmir yönünde, ardından İstanbul yönünde bant aktarma işlemleri yapılacaktır. Bu güzergâh üzerinde ulaşıma iki yönlü izin verilecektir.

Ankara Çevre Otoyolu'ndaki Etlik-İvedik kavşakları arasında 2-4. kilometrelerinde üst geçit çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak; diğer istikametten çift yönlü ulaşım mümkün olacaktır.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda Kırşehir bağlantı yolu üzerindeki Ankara ve Niğde yönlerinde iki şeritli yolun soldan bir şeridi kapatılmış, bu nedenle trafik akışı tek şeritten devam etmektedir.

Samsun-Çarşamba-Terme yolu üzerinde 22-23. kilometrelerinde üst geçit çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım sağ şeritten gerçekleşmektedir.

Trabzon-Maçka yolu üzerinde 3-25. kilometrelerinde 30 Kasım'a kadar sürdürülecek fiber optik kablo döşeme çalışması nedeniyle 07:00-19:00 saatleri arasında Trabzon-Maçka gidiş yönünde ulaşım tek şeritten sağlanacaktır.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde, Çerkeş-Kurşunlu-Saçak-Orta-Şabanözü yolunun 26-29. kilometrelerinde ve Tunceli-Pertek yolunun 2-5. kilometrelerinde yapılan yol inşaat çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü olarak sürdürülecektir.

Kızılkaya-Burdur-Antalya ayrımı yolunun 4-9. kilometrelerinde yapılacak çalışmalar dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.