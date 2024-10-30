Kara Yollarında Güncel Durum ve Çalışmalar

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları önem arz etmektedir.

Önemli Gelişmeler

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre aşağıdaki güzergahlardaki güncel çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir:

TEM Otoyolu: Basınekspres yolu 0-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanmaktadır. Bu çalışmalar 22.00-06.00 saatlerinde gerçekleştirilmektedir.

Basınekspres yolu 0-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanmaktadır. Bu çalışmalar 22.00-06.00 saatlerinde gerçekleştirilmektedir. Ankara Çevre Otoyolu: Etlik-İvedik kavşakları 2-4. kilometrelerinde İstanbul istikametindeki üst geçit köprüsünde ikileme çalışması sebebiyle ulaşım, 2 şerit İstanbul ve 2 şerit Samsun istikametinden olmak üzere çift yönlü ve kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir.

Etlik-İvedik kavşakları 2-4. kilometrelerinde İstanbul istikametindeki üst geçit köprüsünde ikileme çalışması sebebiyle ulaşım, 2 şerit İstanbul ve 2 şerit Samsun istikametinden olmak üzere çift yönlü ve kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir. TAG Otoyolu: Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bant aktarımı yapılarak kontrollü devam etmektedir.

Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bant aktarımı yapılarak kontrollü devam etmektedir. Piraziz-Giresun-Espiye Yolu: 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla, 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam etmektedir.

49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla, 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam etmektedir. Samsun-Ankara Yolu: 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin verilmektedir.

34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin verilmektedir. Kayseri-Malatya Yolu: 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten yürütülmektedir.

45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten yürütülmektedir. Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu: 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. İnebolu-Kastamonu Yolu: 1-2. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülmektedir.

1-2. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülmektedir. Antalya-Burdur Devlet Yolu: 37-38. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle şerit daraltması yapılmaktadır.

Sürücülerin, iyileştirme çalışmalarının devam ettiği bu güzergahlarda yavaş gitmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.