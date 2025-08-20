Kara Yollarında Son Durum: TEM ve Otoyollarda Çalışmalar

Kara yollarında güncel durum ve sürücü uyarıları

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyması

Çalışma ve ulaşım detayları

TEM Otoyolu (Kandıra-İzmit Doğu kavşakları 92-99. km): Üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. D-100 yolundan TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu ve Kandıra gişelerine girişler ile Kuzey Marmara Otoyolu TEM İzmit Kavşağı'ndan TEM Otoyolu İstanbul istikametine çıkışlar da ulaşıma kapatıldı. Çalışmalar 22.00-06.00 saatlerinde yapılıyor.

Anadolu Otoyolu (Gölyaka Kavşağı-1. Bölge Hududu 13-15. km): İstanbul istikametindeki üstyapı çalışması sebebiyle ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu (3-4. km): Şev çalışmaları dolayısıyla Denizli istikametinde ulaşım orta ve sol şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik yolu (26-28. km): Yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Göksun-Elbistan yolu (22-48. km): Yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sungurlu-Ankara yolu (30-35. km): Bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kangal-Hekimhan yolu (0-5. km): Asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Cide-Şenpazar-Ağlı yolu (47-69. km): Muhtelif kesimlerdeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolu (37-39. km): Köprü çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İkizdere-Ovit-İspir yolu (24. km): Ovit Tüneli'nin İspir-İkizdere yönündeki tüpünde yangın söndürme tatbikatı yapılacak; bu nedenle tünel saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılarak sürücüler aynı yönde bulunan Ovit Geçidi'ne yönlendirilecek.

Sürücülere hatırlatma: Belirtilen kesimlerde hızın düşürülmesi ve trafik işaretleri ile işaretçilerin uyarılarına kesinlikle uyulması gerekiyor.