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Kara Yollarında Trafik Durumu: Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor, sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmelidir.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 08:38
Kara Yollarında Trafik Durumu: Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kara Yollarında Trafik Durumu

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları bekleniyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 134-136. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Diğer Önemli Kesimler

İzmir Çevre Otoyolu'nun Çiğli Viyadüğü-Karşıyaka Kavşağı 0-1. kilometrelerinde genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle bazı şeritler kontrollü olarak kapatılmaktadır. Çiğli Viyadüğü çıkışında trafik akışı sağ yol ve katılım kolu şeridinden sağlanmakta. Bu noktaların da 23 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında kapatılmasıyla ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülecek. Bornova istikametine giden araçlar, Yonca Kavşağı’nı kullanabilir.

Ankara Çevre Otoyolu'nda Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde kavşak çalışması nedeniyle ulaşıma 2 şerit İstanbul, 2 şerit Konya istikametleri olmak üzere iki yönlü ve kontrollü izin verilmektedir.

Denizli-Çardak yolunun 8-10. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yollarından devam etmektedir.

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerinde toprak işleri ve üstyapı çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 3-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-3, Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerinde bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde üst geçit çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü sürdürülmektedir.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane yolunun 28-30. kilometrelerinde Harşit-7 Köprüsü'ndeki derz onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Gümüşhane-Trabzon yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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