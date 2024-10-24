Kara Yollarında Trafik Durumu ve Çalışmalar

Kara Yollarında Durum Raporu

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyulması büyük önem taşıyor.

Önemli Kesimlerdeki Çalışmalar

Diğer Yol Çalışmaları

’nda Etlik-İvedik kavşakları 2-4. kilometresinde üst geçit çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü bir şekilde sağlanıyor.’nda ise Soma Kavşağı Üst Geçit Köprüsü'nde bakım çalışması yapılmakta. Bu sebeple, İstanbul yönündeki kavşak kolu trafiğe kapatılmış olup, ulaşım alternatif güzergahtan gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları arasında da bakım çalışmaları devam etmekte; bu nedenle otoyolda bant aktarımı yapılmakta.’nun Saray-Çorlu kavşakları 132-134. kilometresinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatılmış, ulaşım İstanbul istikametinden sağlanmaktadır. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 4-5. kilometresinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikametindeki sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü bir şekilde devam etmektedir. Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük devlet yolunun 38-41. kilometresinde de Osmangazi Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten sağlanmaktadır. Kızılkaya-Burdur-Antalya ayrımı yolunun 4-9. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sürmekte; bu yüzden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometresinde ise TCDD tarafından yapılan üst geçit çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sürdürülmektedir. Son olarak, Trabzon-Maçka yolunun 15-17. kilometresinde Değirmendere-5 Köprüsü'nde yer alan derz onarım çalışması dolayısıyla Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatılmış; diğer istikametten ise iki yönlü ulaşım sağlanmaktadır.yolunun 51-53. kilometresinde Yağ Donduran Tüneli'nde bakım çalışmaları devam etmekte olup, bu süreçte sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle hatırlatılmaktadır.