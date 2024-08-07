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Kara Yollarında Tüm Sürücülere Uyarı: Çalışmalar Sebebiyle Dikkatli Olun

Kara yollarında devam eden yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 08:47
Kara Yollarında Tüm Sürücülere Uyarı: Çalışmalar Sebebiyle Dikkatli Olun

Kara Yollarındaki Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları süregeldiği bölgelerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması önemle tavsiye ediliyor.

Önemli Kesimler ve Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumu bülteninde çeşitli otoyollarda yürütülen çalışmalara yer verdi:

  • TEM Otoyolu: Kınalı-Gümüşova kavşaklarında, üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltmaları yapılmakta, ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır.
  • İzmir Çevre Otoyolu: Bornova-Karşıyaka kesiminde, 8-16. kilometreler arasında köprü onarım çalışmaları sürüyor; sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.
  • TAG Otoyolu: Osmaniye Batı-Toprakkale kavşaklarında, 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarımları nedeniyle bant aktarımı yapılmakta, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak devam etmektedir.
  • Eskişehir-Seyitgazi Yolu: 71-93. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları gerçekleştirilmektedir; buradan geçen araçlar kontrollü bir şekilde geçiş yapmalıdır.
  • Beyşehir-Isparta Yolu: 25-44. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.
  • Kayseri-Niğde Yolu: 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bir bölümden iki yönlü sürdürülmektedir.
  • Samsun-Ankara Yolu: Ankara istikametinde üstyapı yenileme çalışmaları devam etmektedir, sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
  • Diyarbakır-Silvan Yolu: 44-47. kilometrelerinde eksen sağ yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sol şeritten sağlanmaktadır.
  • Artvin-Şavşat-Ardahan Yolu: 0-45. kilometreler arasındaki şev temizliği çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam etmektedir.
  • Aşkale-Bayburt Yolu: 0-5. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.

Sürücülerden, bu bölgelerde seyahat edenlerin dikkatli olmaları, hızlarını azaltmaları ve trafik işaretlerine uymaları önemle rica edilmektedir.

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