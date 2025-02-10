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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları: Dikkatli Olun!

Karayollarındaki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışında uyulması gereken önemli düzenlemeler var.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 08:52
Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları: Dikkatli Olun!

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülürken, sürücülerin bu alanlarda yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması büyük önem taşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumu bülteninde çeşitli kesimlerdeki çalışmalara dair detayları paylaştı.

Önemli Otoyol Çalışmaları

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Muallimköy-Altınova kavşaklarında, Osmangazi Köprüsü'ndeki derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir ve İstanbul yönlerinde bazı şeritler trafiğe kapatılmakta. Ayrıca, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 92-96. kilometrelerindeki (Aydın-İzmir istikameti) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Kontrollü Trafik Devam Ediyor

TAG Otoyolu Yılankale-Ceyhan kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak devam ediyor. Bunun yanı sıra, Ankara-Kızılcahamam yolunun 45. kilometresinde Akıncılar Köprülü Kavşağı'ndaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle kavşak kolları trafiğe kapatıldı; sürücüler alternatif güzergâhlar kullanmak zorunda kalıyor.

Diğer Yol Durumları

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde, Sızma Mahallesi mevkisinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Sinop-Gerze-Samsun yolunda Demirciköy Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım eski Sinop yolundan sağlanırken, Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi'nde elektrik sistemleri bakımı nedeniyle alt geçitler trafiğe kapatılıp, ulaşım üst bağlantı yollarından devam etmekte.

Antalya-Serik-Manavgat yolunda, Boğazkent Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Alanya-Antalya istikametinden iki yönlü olarak kontrollü bir şekilde sürdürülüyor. Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunda ise orta refüj düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin verilmektedir. Son olarak, Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Sürücülerimizin, bu yol çalışmaları sırasında dikkatli olmaları ve belirtilen güzergahları kullanmaları büyük önem taşımaktadır.

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