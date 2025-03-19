Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları: Trafik Durumu

Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 08:36
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 08:36
Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları: Trafik Durumu

Kara yollarında sürücülere önemli uyarılar! Trafik işaret ve işaretçilerine uyum sağlanılması hayati önem taşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerde yavaş gidilmesi gerekmektedir.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Çalışmalar Devam Ediyor

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde, Dereköy viyadüğündeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 21 Mart'a kadar her iki yönde bazı şeritler trafiğe kapatılacak. Ulaşım, diğer şeritlerden sağlanacak.

TAG Otoyolu’nda Bant Aktarımı

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme nedeniyle bant aktarımı yapılmakta. Ulaşım, Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü bir şekilde verilmektedir.

Kızılcahamam-Kahramankazan Yolu'nda Servis Yolu Kullanılacak

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle, Ankara-Kahramankazan istikametindeki ulaşım servis yolundan yapılmaktadır.

Kurtköy-Şile Yolu'nda Tek Şeritle Ulaşım

Kurtköy-Şile yolunun 53-54. kilometrelerinde yaya üst geçidi yapımı dolayısıyla ulaşım tek şeritten gerçekleştirilmektedir.

Diğer Yol Durumları

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler, servis yoluna yönlendirilmektedir. Ayrıca, Amasya-Tokat yolunun 39-42. kilometrelerinde de yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Aydınca Köyü'nden sağlanmaktadır.

Bursa-Karacabey yolunun 18-19. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilmektedir. Söğüt-Korkuteli yolunun 3-10. kilometrelerinde de benzer şekilde yapım çalışmaları sürmektedir. Sürücüler, gerekli trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelidir.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerinde yapılan toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Zara-İmranlı istikametinden sağlanırken, Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi’nde elektrik, elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılmaktadır. Bu nedenle, 30 Mayıs'a kadar yolun her iki yönündeki araç alt geçitleri 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak ve ulaşım aynı istikametteki üst bağlantı yollarından devam edecektir.

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