Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları: Trafikte Kısıtlama ve Kontrollü Geçişler

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, ülke genelinde yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde ulaşımda kısıtlama ve kontrollü geçişler uygulanıyor. Sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

TAG Otoyolu (Nurdağı-Bahçe)

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 3-5. kilometreleri (Başpınar Viyadüğü) bölümünde derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu (Kaynaşlı Kavşağı - Bolu Düzce sınırı)

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Düzce il sınırı 6-9. kilometreleri arasında, Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde yürütülen derz değişim çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılarak sürücüler diğer şeride yönlendiriliyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Selçuk-Kuşadası

Selçuk-Kuşadası yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Tekirdağ-İstanbul, Korkuteli-Elmalı ve Cide-Doğanyurt-İnebolu

Tekirdağ-İstanbul yolunun 22-25. kilometrelerindeki yapım ve onarım, Korkuteli-Elmalı yolunun 45-51. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 5-20. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bingöl-Solhan

Bingöl-Solhan yolunun 29-31. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Niğde

Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

İyidere-Rize-Çayeli (Çayeli Tüneli)

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresinde bulunan Çayeli Tüneli'nin Rize-Çayeli yönündeki tüpünde elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım, saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücüleri işaret ve işaretçilere uymaya, hızlarını azaltmaya ve yetkililerin yönlendirmalarına dikkat etmeye çağırdı.