Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları: Trafikte Kısıtlama ve Kontrollü Geçişler

Karayolları bültenine göre otoyol ve karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım kısıtlandı; sürücüler trafik işaretlerine uymalı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 08:13
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 08:13
Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları: Trafikte Kısıtlama ve Kontrollü Geçişler

Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları: Trafikte Kısıtlama ve Kontrollü Geçişler

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, ülke genelinde yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde ulaşımda kısıtlama ve kontrollü geçişler uygulanıyor. Sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

TAG Otoyolu (Nurdağı-Bahçe)

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 3-5. kilometreleri (Başpınar Viyadüğü) bölümünde derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu (Kaynaşlı Kavşağı - Bolu Düzce sınırı)

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Düzce il sınırı 6-9. kilometreleri arasında, Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde yürütülen derz değişim çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılarak sürücüler diğer şeride yönlendiriliyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Selçuk-Kuşadası

Selçuk-Kuşadası yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Tekirdağ-İstanbul, Korkuteli-Elmalı ve Cide-Doğanyurt-İnebolu

Tekirdağ-İstanbul yolunun 22-25. kilometrelerindeki yapım ve onarım, Korkuteli-Elmalı yolunun 45-51. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 5-20. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bingöl-Solhan

Bingöl-Solhan yolunun 29-31. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Niğde

Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

İyidere-Rize-Çayeli (Çayeli Tüneli)

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresinde bulunan Çayeli Tüneli'nin Rize-Çayeli yönündeki tüpünde elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım, saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücüleri işaret ve işaretçilere uymaya, hızlarını azaltmaya ve yetkililerin yönlendirmalarına dikkat etmeye çağırdı.

İLGİLİ HABERLER

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Terme'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 10 Kilo 543 Gram Esrar Ele Geçirildi
2
Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları: Trafikte Kısıtlama ve Kontrollü Geçişler
3
Muğla Açıklarında 210 Kg Skunk Ele Geçirildi — 2 Şüpheli Yakalandı
4
De la Fuente'dan BM'de acil ateşkes çağrısı: Gazze ve Ukrayna
5
Erdoğan ABD temaslarını tamamlayıp yurda döndü
6
James Comey: Trump'ın Duyurduğu İddianameye 'Masumum' Yanıtı
7
Aliyev'den BM Genel Kurulunda Barış Çağrısı: Çifte Standartlara Son

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim