Kara Yollarında Yol Çalışmaları: Kapalı Şeritler ve Kontrollü Trafik

Genel Uyarı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Aydın-Denizli devlet yolu

12-14. kilometreler arasında, Babadağ Farklı Seviyeli Kavşağı bünyesindeki alt geçit çalışmaları nedeniyle Denizli-Aydın istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı, trafik akışı sol şeritten devam ediyor. Aydın-Denizli istikametinde ise çalışmaların olduğu bölge yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan tek gidiş şeklinde kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu

0-3. kilometrelerdeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Menemen istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Tirebolu-Doğankent-Giresun-Gümüşhane il sınırı yolu

33. kilometrede Güvenlik Tüneli'ndeki elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

TEM Otoyolu (Hendek-Akyazı kavşakları)

0-13. kilometrelerdeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu (Gölyaka Kavşağı-1. Bölge Hududu)

İstanbul istikametinde 13-16. kilometrelerdeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

TAG Otoyolu (Nurdağı-Bahçe kavşakları)

3-5. kilometrelerdeki (Başpınar Viyadüğü) çalışmalar dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolu

7-11. kilometrelerdeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Bozüyük-Bilecik istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Şuhut yolu

21-24. kilometrelerde (Şuhut şehir geçişi) yapılan altyapı imalatları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yüksekova-Dağlıca yolu

43. kilometrede çığ tüneli yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle trafik akışı yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolu

15-18. kilometrelerdeki çalışmalar dolayısıyla Batman-Siirt istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor.