DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,91 -0,29%
ALTIN
4.471,95 0,2%
BITCOIN
4.633.809,17 -0,54%

Kara Yollarında Yol Çalışmaları: Kapalı Şeritler ve Kontrollü Trafik

Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: çeşitli kesimlerdeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle şerit kapatmaları ve kontrollü ulaşım uygulanıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 08:25
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 08:25
Kara Yollarında Yol Çalışmaları: Kapalı Şeritler ve Kontrollü Trafik

Kara Yollarında Yol Çalışmaları: Kapalı Şeritler ve Kontrollü Trafik

Genel Uyarı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Aydın-Denizli devlet yolu

12-14. kilometreler arasında, Babadağ Farklı Seviyeli Kavşağı bünyesindeki alt geçit çalışmaları nedeniyle Denizli-Aydın istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı, trafik akışı sol şeritten devam ediyor. Aydın-Denizli istikametinde ise çalışmaların olduğu bölge yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan tek gidiş şeklinde kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu

0-3. kilometrelerdeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Menemen istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Tirebolu-Doğankent-Giresun-Gümüşhane il sınırı yolu

33. kilometrede Güvenlik Tüneli'ndeki elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

TEM Otoyolu (Hendek-Akyazı kavşakları)

0-13. kilometrelerdeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu (Gölyaka Kavşağı-1. Bölge Hududu)

İstanbul istikametinde 13-16. kilometrelerdeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

TAG Otoyolu (Nurdağı-Bahçe kavşakları)

3-5. kilometrelerdeki (Başpınar Viyadüğü) çalışmalar dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolu

7-11. kilometrelerdeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Bozüyük-Bilecik istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Şuhut yolu

21-24. kilometrelerde (Şuhut şehir geçişi) yapılan altyapı imalatları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yüksekova-Dağlıca yolu

43. kilometrede çığ tüneli yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle trafik akışı yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolu

15-18. kilometrelerdeki çalışmalar dolayısıyla Batman-Siirt istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan'dan Mezuniyet Töreninde: Bin Yıllık Varlığımızı Zaferlerle Taçlandıracağız
2
Kahramanmaraş Göksun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
3
MİDLAS ile TCG İSTANBUL'dan HİSAR-D RF Başarılı Test — Mavi Vatan
4
Leyla Asım Turgut'un Hüsranı: Sultanahmet'te Yeni Sergi Açıldı
5
Mustafa Destici'den Şırnak'ta Terörsüz Türkiye Vurgusu
6
Erzurum, Kars ve Ardahan'da 66 Yerleşim Yerine Ulaşım Kesildi

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?