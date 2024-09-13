Kara Yollarındaki Çalışmalar ve Durum Raporu

Kara Yollarında Çalışmalar Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürerken, yol kullanıcılarının yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları büyük önem taşıyor.

Önemli Güzergahlar ve Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, işte dikkat edilmesi gereken bazı önemli güzergahlar:

İzmir-İstanbul Otoyolu: 0-1. kilometrelerinde çift konsol aydınlatma direklerinin demontaj-montajı yapılıyor. 21 Eylül'e kadar 23:00-05:00 saatleri arasında sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı.

0-1. kilometrelerinde çift konsol aydınlatma direklerinin demontaj-montajı yapılıyor. 21 Eylül'e kadar 23:00-05:00 saatleri arasında sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. TAG Otoyolu: Bahçe-Nurdağı kavşakları kesiminde 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti kapatıldı. Ulaşım Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Bahçe-Nurdağı kavşakları kesiminde 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti kapatıldı. Ulaşım Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: İstanbul istikameti 13-15. kilometrelerinde bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit kapatıldı.

İstanbul istikameti 13-15. kilometrelerinde bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit kapatıldı. Aşkale-Bayburt Yolu: 0-5. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

0-5. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Hakkari-Yüksekova Yolu: 0-3 kilometrelerinde tretuvar ve orta refüj yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden sürdürülüyor.

0-3 kilometrelerinde tretuvar ve orta refüj yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden sürdürülüyor. Kürtün-Torul Yolu: 45. kilometrede Budak tünelinde elektrik ve elektronik sistemleri montaj çalışması nedeniyle ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

45. kilometrede Budak tünelinde elektrik ve elektronik sistemleri montaj çalışması nedeniyle ulaşıma tek şeritten izin veriliyor. Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı Yolu: 28-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeni ile bölünmüş yolun bir kesimi trafiğe kapatılıyor, diğer kesimden iki yönlü trafik akışı sağlanıyor.

28-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeni ile bölünmüş yolun bir kesimi trafiğe kapatılıyor, diğer kesimden iki yönlü trafik akışı sağlanıyor. Söğüt-Çavdır Yolu: 25-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

25-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Balıkesir-Dursunbey Yolu: 34-35. kilometrelerinde yol sathında çökme nedeniyle, bölünmüş yolun bir kesimi trafiğe kapatıldı.

34-35. kilometrelerinde yol sathında çökme nedeniyle, bölünmüş yolun bir kesimi trafiğe kapatıldı. Samsun-Ordu Yolu: 63-83. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yol kullanıcılarının bu bilgiler doğrultusunda planlama yapmaları ve dikkatli olmaları önerilmektedir.