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Kara Yollarındaki Güncel Durum ve Çalışmalar

Kara yollarında bakım, onarım ve yapım süreçleri devam ediyor. Sürücüler dikkatli olmalı!

Yayın Tarihi: 28.09.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 08:33
Kara Yollarındaki Güncel Durum ve Çalışmalar

Kara Yollarında Devam Eden Çalışmalar

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları süregeldiğinden, sürücülerin bu kesimlerde dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları büyük önem taşıyor. İşte detaylar:

Güzergahlar ve Çalışmalar

İstanbul'da TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 0-1. kilometre aralığında kedi yolu söküm çalışmaları nedeniyle, cuma ve pazar günleri hariç her gün 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti sağdan iki şerit trafiğe kapatılıyor.

İzmir Çevre Otoyolu: Bornova Viyadüğü-İzeltaş Köprüsü istikametinde aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları nedeniyle, 23.00-05.00 saatleri arasında sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşıma sağ şeritlerden devam ediliyor.

TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı Kavşakları: 174-176. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinin trafiğe kapatıldığı belirtiliyor. Ulaşım, Edirne istikametinden gidiş-geliş olarak sağlanacak.

Sakarya-Bilecik Yolu: 39-41. kilometreler aralığında gerçekleştirilen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Karapınar kavşağı tek yönlü kapatıldı ve ulaşım tek yönden sürdürülüyor.

Çayırhan Tüneli Üzerindeki Yol Çalışmaları: Seben ayrımı-Nallıhan-Beypazarı yolunun 37-39. kilometreleri arasında yapılan çalışmalar nedeniyle tünelin Nallıhan-Beypazarı istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat Yolu: 27-39. kilometreler aralığında asfalt sathi kaplama çalışmaları sürdürülmekte olduğundan, sürücülerin dikkatli seyretmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor.

Tokat-Amasya Yolu: 41-42. kilometre aralığında tünel içi enerji temini çalışmaları nedeniyle ulaşım Aydınca şehir merkezinden gerçekleştirilecek.

Ağlasun-Çeltikçi Yolu: 24-25. kilometrelerde menfez yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan iki yönlü olarak sürdürülüyor. Sürücüler için trafik işaretleri konusunda dikkatli olmak önemlidir.

Konya-Afyonkarahisar Yolu: 21-22. kilometreler arasında, Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü bir şekilde izin veriliyor.

Ardeşen-Arhavi Yolu: 2. kilometredeki ışıklı uyarı sistemi imalat çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

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