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Kara Yollarındaki Trafik Durumu ve Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Güncel durumu öğrenin.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 08:40
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 08:40
Kara Yollarındaki Trafik Durumu ve Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları önem taşıyor. Trafik işaretlerine ve işaretçilerine uyulması gerektiği belirtiliyor.

Anadolu Otoyolu Üstyapı Onarımları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu üzerindeki Bolu Doğu-Batı kavşakları arasında 14-16. kilometrelerde gerçekleştirilen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu Trafigi

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda yer alan Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları arasında 0-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım Hatay yönünden kontrollü olarak devam etmektedir.

Kırıkkale-Kırşehir Yolundaki Çalışmalar

Kırıkkale-Kırşehir yolu'nda 4-5. kilometrelerinde yapılan üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kırşehir-Kırıkkale yönündeki sol şerit trafiğe kapatıldı. Diğer şeritten kontrollü geçiş sağlanmaktadır.

Diğer Önemli Yol Durumları

  • Kızılkaya-Korkuteli yolu 0-3. kilometrelerinde üstyapı, toprak ve sanat yapıları işleri nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir.
  • Samsun-Çarşamba-Terme yolu'nda 22-23. kilometrelerinden TCDD'nin üst geçit çalışması dolayısıyla ulaşım her iki yönde kontrollü devam etmektedir.
  • Burhaniye-Ayvalık yolunda 20-23. kilometreleri arasında taş duvar yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülmektedir.
  • Kayseri-Malatya yolunda 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle Kayseri istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilmektedir.
  • Zonguldak-Devrek-Mengen yolu 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sağlanıyor.
  • Diyarbakır-Silvan yolu 60-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilmektedir.
  • Trabzon-Maçka yolu'nda bulunan Şehit Eren Bülbül Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Trabzon-Maçka yönündeki tüpte 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten izin verilecektir.

Sürücülerin her zaman trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.

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