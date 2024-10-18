DOLAR
34,21 -0,37%
EURO
37,11 -0,16%
ALTIN
2.983,29 -1,02%
BITCOIN
2.325.001,09 -1,49%

Kara Yollarındaki Yapım ve Onarım Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları önerilmektedir.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 08:56
Kara Yollarındaki Yapım ve Onarım Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

Kara Yollarında Durum Değerlendirmesi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları süresince sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretçilerine uymaları büyük önem taşımaktadır.

Önemli Projeler ve Çalışma Saatleri

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nda Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti belirli saatlerde trafiğe kapatılmıştır. Bu süre zarfında sürücüler, 21.00-07.00 saatleri arasında karşı istikamete yönlendirilmiştir.

Ayrıca, İzmir Çevre Otoyolu'nda Otogar Kavşağı ile 2-6. kilometreler arasında, refüj aydınlatma direklerinin montajı ve demontajı nedeniyle, 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler kapatılarak ulaşım sağ şeritlerden yapılmaktadır.

TAG Otoyolu'nda Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında, 5-6. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı gerçekleştirilmiş ve ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir.

Düzce-Bolu yolunun 10-11. kilometrelerinde ise taş duvar yapımı ve platform düzenlemesi çalışmaları dolayısıyla Düzce-Bolu istikameti trafikten kapatılmıştır.

Kayseri-Niğde yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmında iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Trafik Güvenliği İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sivas-Zara yolunun 11-16. kilometreleri ile Seydikemer-Söğüt yolunun 20-22. kilometrelerinde devam eden yapım işleri sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve uyarı levhalarına dikkat etmeleri önemlidir.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde TCDD tarafından gerçekleştirilen üst geçit çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım, sağ şerit üzerinden kontrollü olarak yapılmaktadır.

Ayrıca, Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmında iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir. Son olarak, Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometreleri arasında fiber optik kablo döşeme işleri dolayısıyla 07.00-19.00 saatlerinde Trabzon-Maçka istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti - 18 Ekim 2024
2
Kara Yollarındaki Yapım ve Onarım Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme
3
Aksaray'da Trafik Kazası: 6 Ölü, 25 Yaralı
4
El-Ezher'den Filistinli Şehitlere Destek Açıklaması
5
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da AFAD ve Türk Kızılay ile Buluştu
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden biri

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL