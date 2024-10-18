Kara Yollarındaki Yapım ve Onarım Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

Kara Yollarında Durum Değerlendirmesi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları süresince sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretçilerine uymaları büyük önem taşımaktadır.

Önemli Projeler ve Çalışma Saatleri

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nda Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti belirli saatlerde trafiğe kapatılmıştır. Bu süre zarfında sürücüler, 21.00-07.00 saatleri arasında karşı istikamete yönlendirilmiştir.

Ayrıca, İzmir Çevre Otoyolu'nda Otogar Kavşağı ile 2-6. kilometreler arasında, refüj aydınlatma direklerinin montajı ve demontajı nedeniyle, 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler kapatılarak ulaşım sağ şeritlerden yapılmaktadır.

TAG Otoyolu'nda Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında, 5-6. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı gerçekleştirilmiş ve ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir.

Düzce-Bolu yolunun 10-11. kilometrelerinde ise taş duvar yapımı ve platform düzenlemesi çalışmaları dolayısıyla Düzce-Bolu istikameti trafikten kapatılmıştır.

Kayseri-Niğde yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmında iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Trafik Güvenliği İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sivas-Zara yolunun 11-16. kilometreleri ile Seydikemer-Söğüt yolunun 20-22. kilometrelerinde devam eden yapım işleri sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve uyarı levhalarına dikkat etmeleri önemlidir.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde TCDD tarafından gerçekleştirilen üst geçit çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım, sağ şerit üzerinden kontrollü olarak yapılmaktadır.

Ayrıca, Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmında iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir. Son olarak, Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometreleri arasında fiber optik kablo döşeme işleri dolayısıyla 07.00-19.00 saatlerinde Trabzon-Maçka istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilmektedir.