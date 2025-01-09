Karaaslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

AK Parti'li Çiğdem Karaaslan'dan Anlamlı Mesaj

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, toplumun doğru haber alma hakkını temin etme ve kamuoyunu bilgilendirme amacı doğrultusunda fedakarca çalışan tüm basın emekçilerinin gününü kutladı.

Karaaslan, mesajında, basın mensuplarının yerel, ulusal ve küresel gelişmeleri topluma aktarma konusundaki önemli görevini vurguladı. "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 22 yılda ülkemizde her alanda yaşanan değişim ve dönüşümün iletişim alanına da olumlu yansımaları olmuştur. Türkiye Yüzyılı'nı iletişimin de yüzyılı haline getirme noktasındaki kararlılığımızın göstergesi olarak, ülkemizi ve dünyayı güvenilir kaynaklarla bilgilendirecek altyapıyı güçlendirmeye ve artan bilgi kirliliğine karşı etkili tedbirler almaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Karaaslan, zor şartlar altında çalışırken hayatını kaybeden gazetecilerin önemine de değinerek, Gazze başta olmak üzere görevi başında hayatını kaybeden tüm gazetecilere rahmet diledi. "Bir yılı aşkın süredir 50 bin masum sivili katleden İsrail'in zulmünü dünyaya duyurmak için mücadele eden 200'den fazla gazetecinin hayatını kaybettiğine işaret ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde bilgiye ulaşma sorumluluğuyla özveriyle çalışan tüm basın emekçilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum," diyerek mesajını sonlandırdı.