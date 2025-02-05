Karaaslan'dan 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı Mesajı: 'Asrın Birlikteliği' Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler'in 2. yılı dolayısıyla dikkat çekici bir mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, 11 şehirde 14 milyon insanı etkileyen bu büyük afetten dolayı yaşanan kayıpların ve acıların hala ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti. 53 binden fazla insanın hayatını kaybettiği bu felaketin ardından zorlu günler geçirildiğini vurguladı.

Mesajında, "Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimiz tüm kurumlarıyla hızlıca harekete geçmiştir. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler, depremin etkilediği şehirlerimizde büyük fedakarlıklarla yaraların sarılmasına katkıda bulundu,” şeklinde konuştu.

Karaaslan, devletin iradesi ve milletin birlikteliği sayesinde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen bu büyük afetin izlerini yok etmek için 85 milyon tek yürek olarak çaba gösterdiklerini vurguladı. Geçmişte zorlu günler yaşanmasına rağmen devlet-millet dayanışması ile bunların üstesinden gelindiklerini ifade etti.

Bölgenin yeniden inşası yönündeki çalışmalara dikkat çeken Karaaslan, "Geçen 2 yıl boyunca depremin yaralarının sarılması önceliğimiz oldu. Devletimizin gücünü yok saymaya çalışan siyasilerin iftiralarına kulak asmadık,” diyerek, verilen sözlerin tutulduğunu belirtti.

Karaaslan, 11 ilde 201 binden fazla konutun hak sahiplerine teslim edildiğini ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde 11 ilde 1900 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi ile asrın inşa çalışmaları devam ettiğini açıkladı. Ayrıca, 2024 yılı sonunda konutların %45’inin tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Karaaslan, şehirlerin altyapısını güçlendirmeye ve depreme dirençli yapılar inşa etmeye yönelik çalışmaların süreceğini söyledi. Mesajınızı, "6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah ülkemize ve milletimize bir daha benzer acılar yaşatmasın," diyerek sonlandırdı.