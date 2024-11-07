Karabağ Zaferi'nin Dört Yılı Kutlandı

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümünü coşku ile kutladı. Ayrım, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8 Kasım 2020'nin Azerbaycan için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Karabağ Zaferi'nin Önemi

Ayrım, Karabağ Zaferi'nin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması için atılan en önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği güçlü destekle iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendiğini ifade etti. Ayrım, "Tek millet, iki devlet" anlayışıyla gelişen birliğin, savaş sürecinde ve zafer sonrası yeniden inşa çalışmalarında kendini gösterdiğini dile getirdi.

Barış Görüşmeleri ve Gelecek Umutları

Kafkaslar'da kalıcı barışın sağlanması yönündeki Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmelere değinen Ayrım, Azerbaycan'ın barış anlaşmasını imzalamak için Ermenistan Anayasası'nda Karabağ'ın Ermenistan'a bağlı olduğunu gösteren maddenin değiştirilmesi taleplerine dikkat çekti. Diğer taraftan, diyalog sürecinin devam ettiğini vurguladı.

KKTC'nin Tanınması ve Zaferin Anlamı

Ayrım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Karabağ Zaferi'nin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için Azerbaycan Milli Meclisi'nde KKTC Dostluk Grubu kurulması konusundaki gayretinin önemine de değindi. Ayrım, "Türkiye ve Azerbaycan'ın tek millet iki devlet anlayışını bir kez daha dünyaya kanıtlayan ve onur nişanı olan bu zaferi kutluyorum" şeklinde konuştu.

Ayrımla birlikte, Karabağ'a Azerbaycan Türkü'nün bayrağını asmak ve zulme son vermek için bağımsızlık uğruna şehadete koşan kahramanları saygı, rahmet ve minnetle anarak kutladı.