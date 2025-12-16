DOLAR
Karabağlar'da Şok Operasyon: 18 bin 563 Uyuşturucu Hap ve 329 Aranan Yakalandı

Karabağlar'da 1-14 Aralık operasyonlarında 18.563 uyuşturucu hap, 304,25 gram madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi; 329 aranan şahıs yakalandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:22
İzmir Polisi Karabağlar'da Büyük Operasyon Düzenledi

İzmir’in en kalabalık ikinci ilçesi olan Karabağlarda, polis ekiplerinin son iki haftalık çalışmaları suç örgütlerine ağır darbe vurdu. 1-14 Aralık tarihlerinde yürütülen kapsamlı denetim ve operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi, çok sayıda aranan şahıs yakalandı.

Uyuşturucuya Darbe: Hap ve Narkotik Maddeler

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda toplam 304,25 gram narkotik madde ve 18 bin 563 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik gerçekleştirilen 15 ayrı operasyonda 15 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edilirken, bunlardan 2 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, uyuşturucu madde kullanma suçu kapsamında 135 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Ruhsatsız Silah ve Kesici Alet Operasyonları

Ruhsatsız silah ve kesici aletlere yönelik operasyonlarda ise 6 adet tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet 6136 Sayılı Kanun kapsamında bıçak ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 6136 SKM kapsamında yürütülen 17 ayrı olayda 20 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklandı.

Aranan Şahıslara Yönelik Başarılı Uygulamalar

Yürütülen denetim ve uygulamalarda; uyuşturucu madde ticareti suçundan 22 yıl, hırsızlık suçlarından 17 yıl, kasten yaralama suçundan 13 yıl ve dolandırıcılık suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da aralarında yer aldığı toplam 329 aranan kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iki haftalık çalışmaları, bölgedeki suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik etkin bir operasyon zincirinin parçası olarak kayda geçti.

