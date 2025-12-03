Karabiga'da Belde Bazında İlk ve Tek Zihinsel Engelli Bakım Merkezi

Belediye imkanıyla hayat bulan merkez, bölgeye örnek oluyor

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, belde belediye bazında ilk ve tek zihinsel engelli bakım merkezi hizmet veriyor. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, merkezin faaliyete geçirilmesinin ardından projenin isabetini gördüklerini belirtti.

Belde belediyesinin kaynaklarını verimli kullanma hedefiyle yürütülen çalışmalarda, mevcut bir binanın engelli bakım merkezi için uygun olduğu tespit edildi. Proje ile hem yüksek manevi sorumluluk üstlenildi hem de beldenin özellikle kadın istihdamı sorunu hedeflenerek çözüme katkı sağlandı.

2023 yılında kapılarını açan merkez, depremin etkilediği engellilerin de yer bulduğu bir yuva olarak faaliyete başladı. İki yılı aşkın sürede kurum; TSE, İSO 9001 belgesi ve erişilebilirlik belgesi alarak standardını belgelemiş durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen bakım hizmetleri kalite standartlarına uygun şekilde şimdiye kadar 78 engelli bireyi ağırladı ve bakım hizmetini sürdürdü.

Merkezde toplam 39 personel çalışıyor; sorumlu müdür hariç 38 personel kadın istihdam politikasıyla seçildi. Bu uygulama, beldede kadınlara istihdam sağlanması hedefiyle örtüşüyor.

Başkan Elbi: "Gönül işi, büyük bir mutluluk"

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, merkezde görev yapan ekiplerin özverisine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Türkiye’de belde belediye bazında ilk ve tek zihinsel engelli merkezi olarak Karabiga’mızda hizmet vermeye başladık 2020 yılında. Bu hizmeti çok özverili bir şekilde tüm arkadaşlarımız yerine getiriyor. Mevcut kurumumuzda 59 hastamız var. Bayan ve erkek olarak karışık. Ülkemizin çoğu yerinden gelen hastalarımız var. Çalışan arkadaşlarımız onlara yakinen ilgilenip tüm ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyorlar burada. Bu konuda da biz maneviyat olarak çok mutluyuz. Onlarla bir abi-kardeş, anne-baba yakınlığı görüyoruz onlardan da. Ayrı bir duygu, ayrı bir huzur onlarla ilgilenmek. Ben de buradan tüm çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum onlara yakinen ilgilendikleri için hepsiyle.'

Elbi, merkezdeki etkinliklere de değinerek: 'Burada çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Tüm görevli arkadaşlarımız zaman zaman onlarla işte boyama yapıyorlar, çeşitli gösteriler yapıyorlar. 3 Aralık Engelliler Günü’nde de ayrı bir sürprizleri var. İnşallah onu da burada oyun olarak sergileyecekler. Güzel bir atmosferde, güzel bir bakım evine faaliyete geçirmiş olduk beldemizde' ifadelerini kullandı.

Elbi, çalışmanın bir gönül işi olduğunu vurgularken personelin günlük yakın bakım tecrübelerine de dikkat çekti: 'Şimdi çalışanlar da gönül işi. Ben buraya zaman zaman gelip dolaştığımda da onu görüyorum. Yani yemek zamanı, kaşıkla ağzına verip işte ağzını silip onunla yakın ilgilendiğini görüyorsun. Ablacığım, anneciğim, babacığım diye hitap ettiklerini, kardeşim diye hitap ettiklerini görüyorsun. Bu da insana mutluluk veriyor. Bu gönül işi yani herkes yapamaz bunu. Çünkü öz bakımları var, öz bakımlarının yapılması gerekiyor. Yakından ilgilenmek gerekiyor. Bu da ayrı bir şey. Arkadaşlar bunu en iyi şekilde yapıyorlar burada.'

Merkezin dönüşümü ve yerel istihdam

Merkezin kuruluş hikâyesine ilişkin Elbi şu bilgileri paylaştı: '2019 yılında atıl vaziyeti olan binamız otel olarak kullanıyordu. Belediye bütçesine zarar verdiği için biz de zihinsel engelli merkezi olarak düzenlenmesine, kurulmasına karar verdik. Bizim merkezimizde 59 hastamız var. Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen. Burada da huzur içinde bakılıyor hepsi. Çok iyi isabetli bir iş yaptığımızı böyle faaliyete geçirip gördükten sonra bilmiş olduk, farkına vardık. Bu yüzden de çok mutluyuz. Ülkemize, Karabiga’mıza, çevremize hayırlı uğurlu olsun.'

Başkan Elbi ayrıca, bakım personelinin büyük çoğunluğunun beldede ikamet ettiğini belirterek 'Hasta bakışçılarımızın yüzde 95’i Karabiga’da ikamet ediyor. Tabii sağlık personeli olarak da okul bitirmesi gerektiği için prosedür gereği, bunları da ilçemizden karşılamış oluyoruz. Yani gene bölgemizin çalışanları burada' dedi.

Merkez sakinlerinin deneyimleri

Bakım merkezinde yaşayanlar da merkezden memnuniyetlerini dile getirdi. Cengiz Altundal (48) günlerini şöyle anlattı: 'Günümüz çok iyi geçiyor. Her şey yapılıyor burada. Resimler yapılıyor. Burası bir yuva oldu. Ömer abi, belediye başkanı, hepsi yardımcı oldu. Allah bin kere razı olsun. Önceden benim böyle bir sıcak yuvam yoktu. Annemle, babamla iyi aram yoktu yani. Kötüydü. Yuvam yıkıldı, darmadağın oldu. Buraya geldim daha güzel oldu. Çok güzel bir yuvam oldu yani. Çok memnunum.'

İbrahim Tufan (45) ise duygularını şu sözlerle paylaştı: 'Ömer abim yardım ediyor bize. Hastalara yardım ediyor. Biz Ömer abime yardım ediyoruz. Hastalara, annelere yardım ediyoruz. Hep sağlıkçılara yardım ediyoruz. Şiir okuyoruz, resim yapıyoruz, şehitler için onu okuyoruz.'

Karabiga'daki bu model, küçük yerleşimlerde belediye kaynaklarıyla sağlanan sosyal hizmetlerin nasıl somut etkiler doğurabileceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.

