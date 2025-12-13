DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.862.232,35 -0,21%

Karabiga'ya Sıfır Ambulans: 112 İstasyonu Güçlendi

Karabiga Belediyesi, Başkan Ahmet Elbi'nin girişimiyle 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na sıfır ambulans kazandırdı; acil müdahale kapasitesi güçlendi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:28
Karabiga'ya Sıfır Ambulans: 112 İstasyonu Güçlendi

Karabiga'ya Sıfır Ambulans: 112 İstasyonu Güçlendi

Karabiga Belediyesi, sağlık yatırımlarına bir yenisini ekleyerek kente sıfır bir ambulans kazandırdı. Başkan Ahmet Elbi’nin girişimleriyle hizmete alınan araç, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun müdahale gücünü artıracak.

Başkan Elbi'den değerlendirme

Konuyla ilgili açıklama yapan Ahmet Elbi, ambulansın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Biz Karabiga’da her bir hemşehrimizin canını,sağlığını ve geleceğini emanet biliriz. Bugün, Karabiga’mıza kazandırdığımız 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuza yepyeni, sıfır bir ambulansı daha getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bir ambulans sadece bir araç değildir; zamanla yarışan bir nefes, bir annenin duası, bir çocuğun hayata yeniden tutunuşudur."

Teşekkür ve hizmet vurgusu

Elbi, bu hayati hizmetin gerçekleşmesinde destek veren AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü'ye teşekkürlerini iletti. Açıklamasını, belediyecilik anlayışlarını özetleyen sözlerle tamamladı: "Karabiga için durmadan, devam eden, takip eden, geliştiren bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz".

Yeni ambulans, Karabiga'da sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırarak vatandaşların acil durumlarda daha güvende hissetmesini sağlayacak önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

KARABİGA BELEDİYESİ, SAĞLIK ALANINDAKİ YATIRIMLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ.

KARABİGA BELEDİYESİ, SAĞLIK ALANINDAKİ YATIRIMLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ.

KARABİGA BELEDİYESİ, SAĞLIK ALANINDAKİ YATIRIMLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 'Huzur 27' Uygulaması: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza, 54 Aranan Şahıs Yakalandı
2
Bahadır Aksoy'tan Alaplı Jandarma Komutanlığı'na Araç Bağışı
3
Ankara'da Ev Yangını: Dumandan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
4
Alaplı'da Kültür Merkezi İnşaatında İş Güvenliği İhmali
5
Gön Han Restorasyonu Tamamlanıyor: 525 Yıllık Han Yeniden Hayat Buluyor
6
Düzce BELMEK kursları: Kadınlar üretime ve sosyal hayata katılıyor
7
Osman Okyay Konuralp Antik Tiyatro'yu Gezdi: Düzce'de Destinasyon Planı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama