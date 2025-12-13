Karabiga'ya Sıfır Ambulans: 112 İstasyonu Güçlendi

Karabiga Belediyesi, sağlık yatırımlarına bir yenisini ekleyerek kente sıfır bir ambulans kazandırdı. Başkan Ahmet Elbi’nin girişimleriyle hizmete alınan araç, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun müdahale gücünü artıracak.

Başkan Elbi'den değerlendirme

Konuyla ilgili açıklama yapan Ahmet Elbi, ambulansın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Biz Karabiga’da her bir hemşehrimizin canını,sağlığını ve geleceğini emanet biliriz. Bugün, Karabiga’mıza kazandırdığımız 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuza yepyeni, sıfır bir ambulansı daha getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bir ambulans sadece bir araç değildir; zamanla yarışan bir nefes, bir annenin duası, bir çocuğun hayata yeniden tutunuşudur."

Teşekkür ve hizmet vurgusu

Elbi, bu hayati hizmetin gerçekleşmesinde destek veren AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü'ye teşekkürlerini iletti. Açıklamasını, belediyecilik anlayışlarını özetleyen sözlerle tamamladı: "Karabiga için durmadan, devam eden, takip eden, geliştiren bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz".

Yeni ambulans, Karabiga'da sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırarak vatandaşların acil durumlarda daha güvende hissetmesini sağlayacak önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

