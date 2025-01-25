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Karabük-Ankara Kara Yolunda Çökme Onarıldı: Ulaşım Yeniden Başladı

Karabük-Ankara kara yolundaki çökme sonrası 100 metrelik bölüm onarıldı, ulaşım çift yönlü tekrar açıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 17:00
Karabük-Ankara Kara Yolunda Çökme Onarıldı: Ulaşım Yeniden Başladı

Karabük-Ankara Kara Yolundaki Çökme Durumu Giderildi

Karabük-Ankara kara yolunda, 19 Temmuz 2024'te meydana gelen çökme nedeniyle kapanan yaklaşık 100 metrelik bölüm yeniden ulaşıma açıldı. Geçen yıl yaşanan bu olay sonrasında yapılan onarımlar tamamlandı.

Çalışmalar ve Güçlendirme İşlemleri

Kara yolları ekipleri, çökmenin ardından 66 fore kazık çakarak zemin güçlendirme işlemleri gerçekleştirdi. Tadilat sürecinde ayrıca duvar, dolgu ve asfalt serme işlemleri de yapıldı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonunda, Karabük istikametinden sağlanan ulaşım yeniden çift yönlü olarak başladı.

Demir Yolu Onarımları da Tamamlandı

Çökme nedeniyle kapanan bölgedeki demir yolunda da tadilat yapıldı. Demir yolu, 66 fore kazık çakılarak yapılan duvar çalışmalarının ardından tekrar hizmete girmişti.

Karabük-Ankara kara yolunda geçen yıl çökme meydana gelen kısım tekrar ulaşıma açıldı.

Karabük-Ankara kara yolunda geçen yıl çökme meydana gelen kısım tekrar ulaşıma açıldı.

Karabük-Ankara kara yolunda geçen yıl çökme meydana gelen kısım tekrar ulaşıma açıldı.

Karabük-Ankara kara yolunda geçen yıl çökme meydana gelen kısım tekrar ulaşıma açıldı.

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