Karabük Belediyesi 5000 Evler'de Sosyal Tesis İnşaatını Hızlandırdı

Karabük Belediyesi, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'ndeki 13 bin m² alana yayılan sosyal tesis projesinde çalışmalarını sürdürüyor; 620 m² modern tesis tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:39
Karabük Belediyesi, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi’nde yapımına devam edilen sosyal tesis projesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehrin sosyal yaşamını güçlendirmek amacıyla tasarlanan proje; geniş yeşil alanları, sosyal kullanım bölgeleri ve modern tesis binasıyla bölgeye önemli bir yaşam alanı kazandıracak.

Proje Detayları

Toplam 13 bin metrekarelik alanda yürütülen projede, 10 bin metrekarelik yeşil alan, çocuk oyun ve spor alanları, dinlenme bölümleri ve yürüyüş yolları bulunuyor. Ayrıca 470 metrekare kapalı ve 150 metrekare açık teras olmak üzere 620 metrekarelik modern tesis binasının yapımı hızla devam ediyor. Tamamlandığında tesis, restoran ve çok amaçlı etkinlik alanıyla vatandaşlara hizmet verecek.

Başkan Çetinkaya'nın Açıklaması

Başkan Özkan Çetinkaya, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"5000 Evler’de hayata geçirdiğimiz bu sosyal tesis, vatandaşlarımızın dinlenebileceği, çocuklarımızın güvenle vakit geçirebileceği ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği modern bir yaşam alanı olacak. Karabük’ün sosyal yaşamına değer katacak bu yatırımı titizlikle sürdürüyoruz. Şehrimizin farklı bölgelerinde yürüttüğümüz projeler gibi bu tesis de yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım."

İlerleme ve Hedef

Projedeki çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde ilerlediği, tesisin kısa süre içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının hedeflendiği bildirildi.

