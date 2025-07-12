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Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Karabük'te emekliler, 2025 yılı sonuna kadar su faturası muafiyetinden yararlanabilecek. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 14:24
Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Karabük'ten Emeklilere Büyük Destek!

Ekonomik zorlukların had safhaya ulaştığı bu günlerde, Karabük Belediyesi'nden emeklilere sevindirici bir haber geldi. Şehirdeki tüm emeklilerin su faturalarının, 2025 yılı sonuna kadar tamamen muaf tutulacağı açıklaması yapıldı. Bu adım, emeklilerin bütçelerini rahatlatmayı hedefliyor ve sosyal belediyecilik anlayışında yeni bir sayfa açıyor.

Muafiyet Uygulaması ve Başvuru Süreci

Artan hayat pahalılığı karşısında, Karabük Belediyesi'nin bu kararı emekli vatandaşlar arasında büyük bir sevinç yarattı. Başvuru yapan emeklilerin su faturası sıkıntıları ortadan kalkacak ve uygulama yıl sonuna kadar devam edecek.

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Su Faturası Desteğinden Yararlanmak İsteyenler Dikkat!

Bu önemli destekten yararlanmak isteyen emeklilerin, basit bir başvuru sürecini tamamlamaları gerekiyor. Karabük il sınırları içerisinde ikamet eden tüm emekliler bu haktan faydalanabilecekler. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

  • SGK Emeklilik Belgesi: e-Devlet üzerinden kolayca temin edilebilen güncel emeklilik durumunu gösterir belge.
  • Kimlik Fotokopisi: Başvuru sahibine ait kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi.
  • Başvuru Dilekçesi: Belediyenin hizmet noktalarından veya resmi internet sitesinden temin edilebilecek olan başvuru formu.

Emekliler, hazırladıkları bu belgeler ile birlikte Karabük Belediyesi'nin belirlediği veznelere veya hizmet noktalarına şahsen başvuruda bulunabilecekler. Bu kolay süreç ile birlikte emekliler, su faturası derdi olmadan bütçelerini rahatlatma fırsatı elde edecekler.

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