Karabük Eskipazar'da Tırla Minibüs Çarpıştı: 9 14 Yaş Altı Futbolcu Yaralandı

Karabük Eskipazar'da Mermer Kavşağı'nda tırla minibüsün çarpışması sonucu Beşbinevlergücü 14 yaş altı takımından 9 çocuk yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 19:35
Karabük Eskipazar'da Tırla Minibüs Çarpıştı: 9 14 Yaş Altı Futbolcu Yaralandı

Karabük Eskipazar'da Tırla Minibüs Çarpıştı: 9 14 Yaş Altı Futbolcu Yaralandı

Kaza ve müdahale

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Mermer Kavşağı'nda meydana gelen kazada, M.O.M. idaresindeki 78 ABK 316 plakalı tır, B.A. yönetimindeki 78 S 0338 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüsteki Beşbinevlergücü Spor Kulübü 14 yaş altı takımı futbolcuları A.Y. (12), K.Ç.T. (13), Y.E.G. (13), A.E.K. (12), M.Y.A. (13), M.G. (13), Y.A. (13), M.C.Ç. (14) ve Ö.A.E. (11) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayda yaralanan çocukların, Eskipazar Spor Kulübü ile oynadıkları maçtan döndükleri belirtildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tırla çarpışan minibüsteki 14 yaş altı futbolcu 9 çocuk...

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tırla çarpışan minibüsteki 14 yaş altı futbolcu 9 çocuk yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tırla çarpışan minibüsteki 14 yaş altı futbolcu 9 çocuk...

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya Gümüşhacıköy'de Kamyonla Çarpışan Araçta 4 Kişi Öldü
2
Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi: Yardım ve Yargılama Talepleri
3
SOLOTÜRK Kayseri'de Nefes Kesen Gösteri Uçuşu
4
İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor
5
İBB Şehir Tiyatroları Sezon Açılışını Gazze'de Öldürülen Çocuklara İthaf Etti
6
Kurtulmuş: 67 Öncesi Sınırlarda Egemen Filistin Devleti Orta Doğu Barışının Kapısı
7
Konya'da Ehliyetsiz Sürücü Drone ile Eş Değiştirirken Yakalandı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)