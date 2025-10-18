Karabük Eskipazar'da Tırla Minibüs Çarpıştı: 9 14 Yaş Altı Futbolcu Yaralandı

Kaza ve müdahale

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Mermer Kavşağı'nda meydana gelen kazada, M.O.M. idaresindeki 78 ABK 316 plakalı tır, B.A. yönetimindeki 78 S 0338 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüsteki Beşbinevlergücü Spor Kulübü 14 yaş altı takımı futbolcuları A.Y. (12), K.Ç.T. (13), Y.E.G. (13), A.E.K. (12), M.Y.A. (13), M.G. (13), Y.A. (13), M.C.Ç. (14) ve Ö.A.E. (11) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayda yaralanan çocukların, Eskipazar Spor Kulübü ile oynadıkları maçtan döndükleri belirtildi.

