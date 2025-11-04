Karabük'te 1600 Sosyal Konut İçin Başvurular 10 Kasım'da Başlıyor

Karabük’te 'Ev Sahibi Türkiye' kapsamında 1600 sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 arasında; başvurular Emlak Katılım, Ziraat ve Halk Bankası üzerinden alınacak.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 12:37
'Ev Sahibi Türkiye' Projesi Kapsamında Yeni Dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında Karabük'te 1600 sosyal konutun yapımı planlandı.

Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuru işlemleri, Emlak Katılım, Ziraat ve Halk Bankası üzerinden, 5 bin TL karşılığında yapılacak.

Projeye göre ilçelere dağılım şu şekilde:

Karabük merkez: 1000 konut
Eflani: 50 konut
Eskipazar: 150 konut
Ovacık: 50 konut
Safranbolu: 150 konut
Yenice: 200 konut

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ile Ali Keskinkılıç, yaptığı açıklamada projenin Karabük'te konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

