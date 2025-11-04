Karabük'te 1600 Sosyal Konut İçin Başvurular 10 Kasım'da Başlıyor

'Ev Sahibi Türkiye' Projesi Kapsamında Yeni Dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında Karabük'te 1600 sosyal konutun yapımı planlandı.

Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuru işlemleri, Emlak Katılım, Ziraat ve Halk Bankası üzerinden, 5 bin TL karşılığında yapılacak.

Projeye göre ilçelere dağılım şu şekilde:

Karabük merkez: 1000 konut

Eflani: 50 konut

Eskipazar: 150 konut

Ovacık: 50 konut

Safranbolu: 150 konut

Yenice: 200 konut

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ile Ali Keskinkılıç, yaptığı açıklamada projenin Karabük'te konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

