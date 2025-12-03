Karabük’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Erişilebilirlik Belgeleri ve Coşkulu Gösteriler

Karabük’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı gerçekleştirildi

Karabük’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 100. Yıl Kültür Merkezi'nde bir program düzenlendi. Etkinlik, sergi gezisi, konuşmalar ve özel gereksinimli bireylerin sahne gösterilerini bir araya getirdi.

Sergi ve Açılış

Program öncesinde, Karabük Safranbolu Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı eserlerin yer aldığı sergi gezildi. Vali Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, öğrencilere ve öğretmenlerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Tören ve Gösteriler

Saygı duruşu ve işaret diliyle okunan İstiklal Marşı’nın ardından özel gereksinimli birey yakını Elif Altunsoy ile İl Müdürü Bilgiç günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yaptı. Törende, özel gereksinimli bireylerin eğitim aldığı çeşitli kurumların hazırladığı müzik, ritim, halk oyunları ve dans gösterileri sahnelendi.

Karabük Safranbolu Engelsiz Yaşam Merkezi öğrenci korosunun piyano ve keman eşliğindeki performansı ile diğer rehabilitasyon merkezlerinin sunduğu gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı. Horon, zeybek, ritmik dans ve halk oyunlarının yer aldığı programda salonda coşku ve sevgi atmosferi hâkim oldu.

Erişilebilirlik Belgeleri ve Duyurular

Program kapsamında ayrıca Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından 2025 yılında "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazanan kurumlara belgeleri Vali Mustafa Yavuz tarafından takdim edildi.

Programın sonunda konuşan Vali Yavuz, özel gereksinimli bireylerin sergilediği performansların anlamlı ve etkileyici olduğunu belirterek, "Her şey beyinde başlıyor, kalpte bitiyor. Bugün sahnede emek veren tüm arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Vali Yavuz ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet alan özel gereksinimli bireylerin erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kamu-STK İşbirliği Projesi kapsamında kurumlara tekerlekli sandalye desteği verileceğini açıkladı. Sandalyelerin kurum girişlerinde hazır bulundurulacağını ifade eden Yavuz, "Devletimiz, hükümetimiz ve tüm kurumlarımızla özel gereksinimli bireylerimizin ve ailelerinin yanındayız. 24 saat emrinizdeyiz." diye konuştu.

Katılımcılar

Programa, Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz’un yanı sıra Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Baro Başkanı Emrah Köklü, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Temel, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Kurtuluş Çavuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, aileler ve özel gereksinimli bireyler katıldı.

