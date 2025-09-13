Karabük'te 3 Zanlı Polise Mukavemet ve Kamu Malına Zarar Suçlamasıyla Tutuklandı

Karabük'te durdurulan motosiklette çıkan arbede sonrası E.E., N.D. ve Y.E.E. polise mukavemet ve kamu malına zarar suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 21:45
Karabük'te 3 Zanlı Polise Mukavemet ve Kamu Malına Zarar Suçlamasıyla Tutuklandı

Karabük'te 3 Zanlı Polise Mukavemet ve Kamu Malına Zarar Suçlamasıyla Tutuklandı

100. Yıl Mahallesi'nde durdurulan motosiklete müdahale eden ekipler, çıkan arbedede üç şüpheliyi gözaltına aldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 100. Yıl Mahallesi'ndeki devriyesi sırasında, durumundan şüphelenilen 10 AEE 098 plakalı motosiklet durduruldu.

Motosiklet sürücüsü E.E. (20) ve yanındaki N.D. (20)'nin alkollü olduğundan şüphelenen narkotik polisleri, trafik ekibi çağırdı.

İşlemler devam ederken olay yerine gelen Y.E.E. (21), görevlileri engelleyip kargaşa çıkardı; üç zanlı ekiplerle mukavemet gösterdi. Müdahale esnasında narkotik ekibinden polis memurları Y.K. ve T.K. darp girişimiyle yaralandı.

Şüpheliler E.E., N.D. ve Y.E.E., olay yerine gelen diğer kolluk kuvvetlerince emniyete götürüldü. Bu sırada N.D. ekip aracına zarar verdi.

Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü E.E.'nin 135 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, polise mukavemet gösterme ve kamu malına zarar verme suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin adli kayıtları da aktarıldı: N.D.'nin 35, Y.E.E.'nin 10 ve E.E.'nin 3 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Mut'ta Tır-Otobüs Kazası: 3 Ölü, 7 Yaralı
2
Yair Golan: Netanyahu İsrail'i Batı'dan İzole Ediyor
3
Erkan Taş, Osmancık Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu
4
Kayseri'de Otobüste 1 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
5
Sakarya Zaferi 104. Yılında Polatlı'da Anıldı
6
Erdoğan: 15 Temmuz Sonrası Ellerini Ovuşturanlar Hüsrana Uğradı
7
Gazze'de İsrail Saldırıları: 6 Binden Fazla Kişi Evsiz Kaldı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye