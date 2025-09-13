Karabük'te 3 Zanlı Polise Mukavemet ve Kamu Malına Zarar Suçlamasıyla Tutuklandı

100. Yıl Mahallesi'nde durdurulan motosiklete müdahale eden ekipler, çıkan arbedede üç şüpheliyi gözaltına aldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 100. Yıl Mahallesi'ndeki devriyesi sırasında, durumundan şüphelenilen 10 AEE 098 plakalı motosiklet durduruldu.

Motosiklet sürücüsü E.E. (20) ve yanındaki N.D. (20)'nin alkollü olduğundan şüphelenen narkotik polisleri, trafik ekibi çağırdı.

İşlemler devam ederken olay yerine gelen Y.E.E. (21), görevlileri engelleyip kargaşa çıkardı; üç zanlı ekiplerle mukavemet gösterdi. Müdahale esnasında narkotik ekibinden polis memurları Y.K. ve T.K. darp girişimiyle yaralandı.

Şüpheliler E.E., N.D. ve Y.E.E., olay yerine gelen diğer kolluk kuvvetlerince emniyete götürüldü. Bu sırada N.D. ekip aracına zarar verdi.

Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü E.E.'nin 135 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, polise mukavemet gösterme ve kamu malına zarar verme suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin adli kayıtları da aktarıldı: N.D.'nin 35, Y.E.E.'nin 10 ve E.E.'nin 3 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.