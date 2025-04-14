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Karabük'te AFAD, Duvardan Düşen Yaşlı Adamı Kurtardı

Karabük'te 75 yaşındaki Eyüp Necati Kes, iki duvar arasına düşerek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 00:05
Karabük'te AFAD, Duvardan Düşen Yaşlı Adamı Kurtardı

Karabük'te Duvardan Düşen Yaşlı Adam Kurtarıldı

Karabük'ün Kılavuzlar Mahallesi 406. Sokak'ta, 75 yaşındaki Eyüp Necati Kes, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten iki duvar arasındaki boşluğa düştü. Olay sonrası çevredekilerin ihbarları üzerine polis ve AFAD ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

AFAD Ekiplerinin Başarılı Kurtarma Operasyonu

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, boşluğa inerek yaşlı adamı merdiven yardımıyla kurtardı. Yapılan müdahale sonrasında sağlık durumu iyi olan Kes, daha sonra gazetecilerle yaptığı açıklamada bir anda dengesini kaybettiğini belirterek, kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Karabük'te yaklaşık 5 metre yükseklikten iki duvar arasındaki boşluğa düşen kişi, AFAD ekiplerince...

Karabük'te yaklaşık 5 metre yükseklikten iki duvar arasındaki boşluğa düşen kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Karabük'te yaklaşık 5 metre yükseklikten iki duvar arasındaki boşluğa düşen kişi, AFAD ekiplerince...

Karabük'te yaklaşık 5 metre yükseklikten iki duvar arasındaki boşluğa düşen kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

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