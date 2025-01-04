Karabük'te Alkollü Sürücü Kovalamacayla Yakalandı: 30 Bin Lira Ceza!

Karabük'te Alkollü Sürücüye Kovalamaca

Karabük'te gerçekleşen ilginç olayda, polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü M.Ö., 100. Yıl Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 BCN 983 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak, sürücü dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamaca sonrasında yakalanan M.Ö. hakkında yapılan alkol testi, 2,65 promil alkollü olduğunu ortaya koydu.

Bu olay sonucunda, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince M.Ö.'ye toplam 30 bin 540 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.