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Karabük'te Apartman Yangını: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Karabük’teki yangında 3’ü çocuk 4 kişinin dumandan etkilendiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 16:23
Karabük'te Apartman Yangını: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Karabük'te Korkutan Yangın!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşanan bir olay, mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. Barış Mahallesi Göztepe Sitesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olay Anı ve Müdahale

Yangının çıkmasının ardından hızlı bir şekilde ihbar yapıldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumandan Etkilenenler

Yangın sonucu dumandan etkilenen 3’ü çocuk olmak üzere toplamda 4 kişi, olay yerinde bulunan ambulanslarda tedavi altına alındı. Ekipler, yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğunu bildirdi.

Hasar Durumu

Bina içerisindeki yangın, evde bazı hasarlara neden oldu. Bu tür olayların önlenmesi için, özellikle apartman dairelerinde yangın güvenliği konusunun daha fazla önemsenmesi gerektiği bir kez daha gündeme geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi dumandan...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın evde hasara neden oldu.

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