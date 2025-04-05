Karabük'te Beton Menfeze Çarpan Araçta 3 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir hafif ticari araç beton menfeze çarparak kaza yaptı. Olayda 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mustafa D. (48) idaresindeki 37 SE 422 plakalı aracın, Karabük-Kastamonu kara yolu Sarıahmetli köyü yakınlarında kontrolden çıkması sonucu meydana geldi. Araç, refüjde bulunan beton menfeze çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Mustafa D. ile birlikte yanındaki Muzaffer D. (67) ve Şefika D. (65) sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Şefika D., kentteki özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri hızla intikal etti ve yaralılara gereken ilk yardım müdahalelerinde bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, beton menfeze çarpan hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, beton menfeze çarpan hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.