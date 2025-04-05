DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0,01%
BITCOIN
3.127.726,72 1,84%

Karabük'te Beton Menfeze Çarpan Araçta 3 Yaralı

Karabük'te hafif ticari araç beton menfeze çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayda sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 14:10
Karabük'te Beton Menfeze Çarpan Araçta 3 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir hafif ticari araç beton menfeze çarparak kaza yaptı. Olayda 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mustafa D. (48) idaresindeki 37 SE 422 plakalı aracın, Karabük-Kastamonu kara yolu Sarıahmetli köyü yakınlarında kontrolden çıkması sonucu meydana geldi. Araç, refüjde bulunan beton menfeze çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Mustafa D. ile birlikte yanındaki Muzaffer D. (67) ve Şefika D. (65) sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Şefika D., kentteki özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri hızla intikal etti ve yaralılara gereken ilk yardım müdahalelerinde bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, beton menfeze çarpan hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, beton menfeze çarpan hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, beton menfeze çarpan hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, beton menfeze çarpan hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da Devrilen Tırın Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Protestoları: Binlerce Kişi Azil Kararını Kınadı
3
Gazze'deki Çocuklar: Hayatta Kalma Mücadelesi ve Hüzün Dolu Gerçekler
4
Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı
5
Samsun'da Bayram Trafik Denetimleri Artırıldı
6
Polis Haftası'nda Engel Atlama Binicilik Yarışması Düzenlendi
7
Gazze'de İnsani Görevlilere Yönelik İnfaz İddiaları: İsrail'in Açıklamaları Çürütüldü

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor