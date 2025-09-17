Karabük'te Cumhuriyet Mahallesi'nde Anız Yangını Söndürüldü

Karabük'te Cumhuriyet Mahallesi'nde anız yangını kontrol altına alındı

Olay ve müdahale

Karabük'te yerleşim yerine yakın bir alanda, Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Evlere yakın bölgede başlayan yangın kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve vatandaşların yardımıyla yangın söndürüldü.

Hasar

Yangın sonucunda yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.