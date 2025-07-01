Karabük’te Ehliyetsiz Sürücü Polisi Aldattı, Paraya Doyamadı

Karabük'te bir ehliyetsiz sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak birkaç araca çarptı ve ardından yakalandı. Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi.

Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 37 EU 910 plakalı otomobile 'dur' uyarısında bulundu. Ancak sürücü, bu ikaza uymayarak iki ekip aracı dahil 4 araca çarparak kaçmaya devam etti.

Kovalamaca, Safranbolu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde sona erdi. Sürücü ve yolcular otomobilden inerek kaçmaya çalıştılar; ancak polis ekipleri tarafından yakalandılar.

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü S.S.’ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanarak toplam 77 bin 976 lira idari para cezası kesildi ve aracın trafikten men edilmesi talep edildi.

Ayrıca sürücü, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'mala zarar vermek' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından gözaltına alındı.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.