Karabük'te Ev Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Karabük'te iki katlı bir evin giriş katında çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede müdahale edilen olaylardan biri oldu. 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri ve Müdahale

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle evin giriş katında başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Sağlık ve İnceleme

Yangın sırasında dumandan etkilenen kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

